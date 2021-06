La grande rottura nel M5S Grillo contro Conte | “Non ha né visione politica né capacità relazionali”

Advertising

Crudeli45198835 : @Michele75712719 Esattamente una grande rottura di coglioni - imrsrogers : una grande rottura di palle - oldmanandsea1 : RT @francescagraz1: E la tragedia finalmente è farsa. Rottura a metà di Conte, che giura fedeltà al governo. Ma per Pd-Letta telenovela di… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: E la tragedia finalmente è farsa. Rottura a metà di Conte, che giura fedeltà al governo. Ma per Pd-Letta telenovela di… - francescagraz1 : E la tragedia finalmente è farsa. Rottura a metà di Conte, che giura fedeltà al governo. Ma per Pd-Letta telenovela… -

Ultime Notizie dalla rete : grande rottura

Laera nell'aria ma la cassa di risonanza dei social, oggi, ha fatto avvertire distintamente anche il rumore. Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e ...Meno si sa della sua sfera privata : tanti hanno scritto del suo piùamore, quello per ... Grazie", un altro verso che l'indomita giornalista scrisse per il collega, conosciuto dopo la...Pesante l'accusa del pentestellato: Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seic ...Paola Di Benedetto condurrà un evento live musicale il prossimo 31 agosto. Si tratta del Power Hits Estate 2021, organizzato da Rtl 102.5, l’emittente con la quale collabora già da qualche tempo. Lo s ...