La goduria di essere svizzeri

(Di martedì 29 giugno 2021) Quando al novantaseiesimo o quasi Coman con la sua spavalderia da antillano allegro ha calciato quel pallone che girava benissimo, e il pallone s’è stampato sulla traversa, e la tv ha inquadrato la ghirba pallida da basco triste di Deschamps, e Deschamps ha stretto un po’ di più le labbra e ha alzato mezzo sopracciglio al cielo, come uno che ha scritto nei cromosomi che la vita è lotta e amarezza, non zucchero delle Antille, è stato chiaro che la “elvetofobia” non è un concetto astratto ma un problema ben piantato nella storia. Quando poi Mbappé, il cocktail multietnico più riuscito di Francia, non ha avuto paura di tirare male il calcio di rigore, la faccia di Deschamps la tv non l’ha ...