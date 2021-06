La giustizia americana ha rigettato due cause antitrust contro Facebook (Di martedì 29 giugno 2021) (foto: Unsplash)Una corte federale americana ha dato un duro colpo ai tentativi di smembrare i Big Tech, a partire da Facebook. Il tribunale ha respinto due cause antitrust separate intentate contro la compagnia fondata da Mark Zuckerberg. Il giudice James Boasberg della Corte distrettuale del distretto di Columbia ha ritenuto che la denuncia della Federal Trade Commission (Ftc) contro il gigante dei social network era troppo vaga, mentre anche un’altra causa intentata da una coalizione di 45 stati americani è stata respinta perché le presunte violazioni si sono verificate troppo tempo ... Leggi su wired (Di martedì 29 giugno 2021) (foto: Unsplash)Una corte federaleha dato un duro colpo ai tentativi di smembrare i Big Tech, a partire da. Il tribunale ha respinto dueseparate intentatela compagnia fondata da Mark Zuckerberg. Il giudice James Boasberg della Corte distrettuale del distretto di Columbia ha ritenuto che la denuncia della Federal Trade Commission (Ftc)il gigante dei social network era troppo vaga, mentre anche un’altra causa intentata da una coalizione di 45 stati americani è stata respinta perché le presunte violazioni si sono verificate troppo tempo ...

