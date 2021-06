La Germania attacca la Uefa: 'Pubblico a Wembley? Irresponsabili' (Di martedì 29 giugno 2021) BERLINO (Germania) - " Trovo irresponsabile che decine di migliaia di persone si raccolgano in spazi ristretti in Paesi classificati a rischio a causa della variante Delta altamente contagiosa ". Il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 giugno 2021) BERLINO () - " Trovo irresponsabile che decine di migliaia di persone si raccolgano in spazi ristretti in Paesi classificati a rischio a causa della variante Delta altamente contagiosa ". Il ...

Advertising

TgLa7 : #Germania: attacca passanti con coltello, e scappa, 2 feriti. E' accaduto ad Erfurt, per ora non e' chiaro movente - sportli26181512 : La #Germania attacca la #Uefa: 'Pubblico a Wembley? Irresponsabili': Il governo tedesco ha chiesto una riduzione de… - transnazionale : Germania: attacca passanti con coltello, e scappa, 2 feriti #spaziotransnazionale informa - Ljuba2000 : RT @TgLa7: #Germania: attacca passanti con coltello, e scappa, 2 feriti. E' accaduto ad Erfurt, per ora non e' chiaro movente - francobus100 : Germania: attacca passanti con coltello e scappa, 2 feriti -