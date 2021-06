La frase di Biden sui salari è una sberla ai liberisti all’Italiana (Di martedì 29 giugno 2021) C’è solo una cosa che detesto maggiormente rispetto al liberismo sfrenato degli States: è il concetto di libero mercato “all’Italiana”, cioè a fasi alterne. Per una certa borghesia ogni forma di contributo sociale rappresenta il male assoluto della società. Viene tacciato per “assistenzialismo”, come se fornire assistenza a persone in difficoltà fosse qualcosa di profondamente sbagliato. Ogni giorno in Italia milioni di anziani, disabili, malati, orfani, poveri ricevono assistenza. Questo perché il nostro è un Paese civile, che tra l’altro su questo fronte dovrebbe fare molto di più. Salvo poi, questi stessi “prenditori”, pretendere per le proprie attività private ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) C’è solo una cosa che detesto maggiormente rispetto al liberismo sfrenato degli States: è il concetto di libero mercato “”, cioè a fasi alterne. Per una certa borghesia ogni forma di contributo sociale rappresenta il male assoluto della società. Viene tacciato per “assistenzialismo”, come se fornire assistenza a persone in difficoltà fosse qualcosa di profondamente sbagliato. Ogni giorno in Italia milioni di anziani, disabili, malati, orfani, poveri ricevono assistenza. Questo perché il nostro è un Paese civile, che tra l’altro su questo fronte dovrebbe fare molto di più. Salvo poi, questi stessi “prenditori”, pretendere per le proprie attività private ...

Advertising

RAMIEL81 : E niente. Poi scopri, che almeno in questa frase, un presidente degli #USA è più di #sinistra della cosiddetta sx i… - CastigliMirella : RT @francescoseghez: Tutti emozionati per la frase di #Biden. Sacrosanto pagare il giusto i lavoratori ma pensare che il mercato del lavoro… - MatteoDiLallo : RT @francescoseghez: Tutti emozionati per la frase di #Biden. Sacrosanto pagare il giusto i lavoratori ma pensare che il mercato del lavoro… - Brauzzi_m : RT @francescoseghez: Tutti emozionati per la frase di #Biden. Sacrosanto pagare il giusto i lavoratori ma pensare che il mercato del lavoro… - vittoelle : RT @francescoseghez: Tutti emozionati per la frase di #Biden. Sacrosanto pagare il giusto i lavoratori ma pensare che il mercato del lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : frase Biden HANCOCK SI DIMETTE DOPO FOTO BACIO CON GINA COLADANGELO/ Javid nuovo ministro Sanità di Silvana Palazzo) "VITTIME DI STUPRO INDOSSANO POCHI VESTITI"/ Pakistan, frase choc premier: ... SCENARIO/ Sapelli: il piano di Biden per restituire l'Ue (e il Vaticano) agli Usa 'Ho deluso la gente e ...

Vertice Ue: ok a nuovi canali di dialogo con Russia ma resta minaccia nuove sanzioni E' questa la frase chiave delle conclusioni dei capi di Stato e di governo della Ue che hanno discusso a lungo per ore sulle relazioni tra Ue e Mosca dopo l'ultimo incontro fra Biden e Putin a ...

La frase di Biden sui salari è una sberla ai liberisti all’Italiana Il Fatto Quotidiano Il vertice Biden-Putin segna un passo avanti Nei giorni precedenti al vertice del 16 giugno tra Biden e Putin non occorreva essere pessimisti per temere che il treno stesse per deragliare. I toni delle dichiarazioni americane sulla Russia, speci ...

G7: Draghi, 'prevalsa posizione europea verso Paesi che violano diritti umani' Roma, 23 giu. Adnkronos) – All'ultimo G7 "la posizione europea era sulle stesse linee atlantiste di impegno contro le dittature, contro le autocrazie, ma è stata modulata in maniera diversa e alla fin ...

di Silvana Palazzo) "VITTIME DI STUPRO INDOSSANO POCHI VESTITI"/ Pakistan,choc premier: ... SCENARIO/ Sapelli: il piano diper restituire l'Ue (e il Vaticano) agli Usa 'Ho deluso la gente e ...E' questa lachiave delle conclusioni dei capi di Stato e di governo della Ue che hanno discusso a lungo per ore sulle relazioni tra Ue e Mosca dopo l'ultimo incontro frae Putin a ...Nei giorni precedenti al vertice del 16 giugno tra Biden e Putin non occorreva essere pessimisti per temere che il treno stesse per deragliare. I toni delle dichiarazioni americane sulla Russia, speci ...Roma, 23 giu. Adnkronos) – All'ultimo G7 "la posizione europea era sulle stesse linee atlantiste di impegno contro le dittature, contro le autocrazie, ma è stata modulata in maniera diversa e alla fin ...