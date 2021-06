La Francia perde ai rigori contro la Svizzera e i tifosi italiani si scatenano | ' Ora chiedete il test'

(Di martedì 29 giugno 2021) Ieri sera il popolo italiano di Twitter ha fatto sentire tutto il suo sostegno alla, impegnata negli ottavi di finale. 'Quasi godiamo di più per l'uscita dellache per le nostre ...

Advertising

jenniphermasii : RT @thelawisthelaw_: Perché esultare quando l'Italia vince è bello, ma esultare quando la Francia perde è tutta un'altra storia. #EURO2020… - ludylanobrien : RT @lastgiuli: gli italiani gli italiani quando vince quando perde l'italia… - houseofglasss : RT @lastgiuli: gli italiani gli italiani quando vince quando perde l'italia… - LarryisthewayC : RT @lastgiuli: gli italiani gli italiani quando vince quando perde l'italia… - p0laz : RT @lastgiuli: gli italiani gli italiani quando vince quando perde l'italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia perde

Oggi è il Natale dell'anti -, il giorno in cui il mondo può rinfacciare agli sciovinisti le ... Compresa questa lezioncina di sport di base: si vince assieme sida soli. Non era proprio ...Dopo la vittoria dei Maneskin, la(seconda classificata) aveva accusato il frontman Damiano David di aver fatto uso di cocaina, chiedendo venissero per questo penalizzati. Il test anti droga ...Francia eliminata agli ottavi di finale di Euro 2020, la Svizzera passa ai rigori e vola ai quarti di finale. Dopo il 3-3 che matura nei pirotecnici 90 minuti r ...Un post che alimenta, con argomenti al contrario, tutti i luoghi comuni sulla precisione maniacale svizzera. Dopo la straordinaria vittoria sulla Francia agli ottavi di finale di Euro 2020 (gli elveti ...