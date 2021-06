La “forza” degli Esposito celebrata attraverso Tik Tok: il compleanno del rampollo del clan (VIDEO) (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Festeggia l’arrivo alla maggiore età tra fiumi di champagne, ballerine sudamericane, dj-set, neomelodici ed un mare di amici e parenti. Tutto questo farebbe già discutere visto che i festeggiamenti, riproposti sui profili social del neo 18enne, sono avvenuti in un locale di Pozzuoli alcuni giorni fa senza rispetto delle norme anti covid, ma c’è da rabbrividire se si conosce l’identità del festeggiato. Infatti, come scoperto da Il Mattino, si tratta di Massimiliano Esposito jr figlio di Massimiliano Esposito detto ‘’ ‘o scugnato”, ras del quartiere di Bagnoli. È proprio a Bagnoli che lo scorso 22 giugno le forze ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Festeggia l’arrivo alla maggiore età tra fiumi di champagne, ballerine sudamericane, dj-set, neomelodici ed un mare di amici e parenti. Tutto questo farebbe già discutere visto che i festeggiamenti, riproposti sui profili social del neo 18enne, sono avvenuti in un locale di Pozzuoli alcuni giorni fa senza rispetto delle norme anti covid, ma c’è da rabbrividire se si conosce l’identità del festeggiato. Infatti, come scoperto da Il Mattino, si tratta di Massimilianojr figlio di Massimilianodetto ‘’ ‘o scugnato”, ras del quartiere di Bagnoli. È proprio a Bagnoli che lo scorso 22 giugno le forze ...

