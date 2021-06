La Figc boccia il trust di Lotito per la Salernitana (Di martedì 29 giugno 2021) La Federcalcio ha appena bocciato – riporta l’ANSA – la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana (una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l’altra di suo cognato Marco Mezzaroma) dando tempo fino a sabato alle 20 per risolvere i problemi. Da parte della Figc è stato evidenziato come, “in virtù L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 giugno 2021) La Federcalcio ha appenato – riporta l’ANSA – la proposta dipresentata venerdì dalle società proprietarie dalla(una del figlio di Claudio, Enrico e l’altra di suo cognato Marco Mezzaroma) dando tempo fino a sabato alle 20 per risolvere i problemi. Da parte dellaè stato evidenziato come, “in virtù L'articolo

Advertising

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: La Figc boccia il trust di Lotito per la Salernitana - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: La Figc boccia il trust di Lotito per la Salernitana - CalcioFinanza : La Figc boccia il trust di Lotito per la Salernitana - CalcioNapoli24 : - tuttonapoli : ULTIM'ORA - Salernitana, iscrizione congelata: la Figc boccia il Trust di Lotito -

Ultime Notizie dalla rete : Figc boccia Salernitana, iscrizione congelata: la Figc boccia il Trust di Lotito Era nell'aria, intorno alle 13 diventerà realtà. Bocciato il blind Trust di Lotito per la cessione della Salernitana. Dopo tre giorni di analisi e riflessioni, la Figc oggi all'ora di pranzo invierà una lettera al numero uno del club campano che, venerdì alle 22.40, ha ceduto tramite pec le proprie quote (50% del figlio Enrico e 50% del cognato Mezzaroma) al ...

Super - flop e Festival dell'ipocrisia Bum! Boccia il progetto, ovviamente, anche la FIFA , il governo del calcio mondiale, attraverso una ... Gabriele Gravina, presidente FIGC, è durissimo : 'Il calcio è dei tifosi. L'unica riforma ...

Salernitana, iscrizione congelata: la Figc boccia il Trust di Lotito Il Mattino ULTIM'ORA - Salernitana, iscrizione congelata: la Figc boccia il Trust di Lotito Era nell'aria, intorno alle 13 diventerà realtà. Bocciato il blind Trust di Lotito per la cessione della Salernitana ...

Salernitana, iscrizione congelata: la Figc boccia il Trust di Lotito Era nell'aria, intorno alle 13 diventerà realtà. Bocciato il blind Trust di Lotito per la cessione della Salernitana. Dopo tre giorni di analisi e riflessioni, la Figc ...

Era nell'aria, intorno alle 13 diventerà realtà. Bocciato il blind Trust di Lotito per la cessione della Salernitana. Dopo tre giorni di analisi e riflessioni, laoggi all'ora di pranzo invierà una lettera al numero uno del club campano che, venerdì alle 22.40, ha ceduto tramite pec le proprie quote (50% del figlio Enrico e 50% del cognato Mezzaroma) al ...Bum!il progetto, ovviamente, anche la FIFA , il governo del calcio mondiale, attraverso una ... Gabriele Gravina, presidente, è durissimo : 'Il calcio è dei tifosi. L'unica riforma ...Era nell'aria, intorno alle 13 diventerà realtà. Bocciato il blind Trust di Lotito per la cessione della Salernitana ...Era nell'aria, intorno alle 13 diventerà realtà. Bocciato il blind Trust di Lotito per la cessione della Salernitana. Dopo tre giorni di analisi e riflessioni, la Figc ...