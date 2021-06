La Figc boccia il trust della Salernitana. Tempo fino a sabato per risolvere i problemi (Di martedì 29 giugno 2021) La Salernitana ancora rischia di non partecipare al prossimo campionato di Serie A, è stata bocciata dalla Federcalcio la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla club campano (una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l’altra di suo cognato Marco Mezzaroma). La Figc ha dato Tempo fino a sabato alle 20 per risolvere i problemi. Secondo la Figc “in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Laancora rischia di non partecipare al prossimo campionato di Serie A, è statata dalla Federcalcio la proposta dipresentata venerdì dalle società proprietarie dalla club campano (una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l’altra di suo cognato Marco Mezzaroma). Laha datoalle 20 per. Secondo la“in virtù del processo di scelta delle persone componenti dele delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un ...

