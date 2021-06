La Figc boccia il trust della Salernitana: 'Non c'è indipendenza economica rispetto ai disponenti' (Di martedì 29 giugno 2021) bocciata dalla Federcalcio la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana (una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l'altra di suo cognato Marco Mezzaroma). Lo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 giugno 2021)ta dalla Federcalcio la proposta dipresentata venerdì dalle società proprietarie dalla(una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l'altra di suo cognato Marco Mezzaroma). Lo ...

Advertising

Gazzetta_it : La Figc boccia il trust della Salernitana: “Non c’è indipendenza economica” #SerieA - Bertolca10 : La FIGC boccia la scelta del trust di #Lotito per la vendita della #Salernitana entro 6 mesi. Adesso il patron bian… - GiorgioGaudio : RT @Gazzetta_it: La Figc boccia il trust della Salernitana: “Non c’è indipendenza economica” #SerieA - YBah96 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SALERNITANA Figc boccia proposta trust di società proprietarie Rinviato al 20 luglio termine per avanzarne una nuov… - LALAZIOMIA : UFFICIALE La Figc boccia la proposta di trust presentata da Lotito per la Salernitana -