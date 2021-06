La fabbrica dei sogni firmata Chanel N. 5

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 giugno 2021) Il profumo che non invecchia, che si evolve e che nel corso degli anni si è continuamente reinventato, Chanel N.5, oggi ispira una vera e propria Chanel Factory 5, dove un olio per il corpo è contenuto in una lattina, compresse da bagno profumate sono racchiuse in una scatola da tè. N°5 diventa l’ispirazione per un progetto tra il cosmetico e l’artistico che strizza l’occhio alla Pop Art di Andy Warhol e stravolge 17 oggetti di uso quotidiano, per dimostrare ancora una volta che il lusso risiede anche nell’esperienza che questi oggetti ci consentono di vivere.