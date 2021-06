La Copa América ci ricorda che il mondo è diviso in tanti modi (Di martedì 29 giugno 2021) Sulla scia degli Europei, mi sono messo a guardare anche la Coppa Americana. Che fa una malinconica impressione di parente povera, di Terzo mondo all’antica. Rinviata di un anno come gli Europei, disdetta dai paesi designati a ospitarla, Argentina e Colombia, assediate dalla pandemia e dalla rivolta, è stata accolta in extremis dal Brasile, cioè da Bolsonaro, nel malumore di giocatori e popolo brasiliano, che l’ha chiamato “campionato della morte” e ha inalberato slogan inauditi: “Vaccini, non gol”. In Brasile è stato superato il mezzo milione di morti di Covid-19. Intanto anche la partecipazione di Australia e Qatar, vincitrici dei rispettivi tornei continentali, era ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 29 giugno 2021) Sulla scia degli Europei, mi sono messo a guardare anche la Coppa Americana. Che fa una malinconica impressione di parente povera, di Terzoall’antica. Rinviata di un anno come gli Europei, disdetta dai paesi designati a ospitarla, Argentina e Colombia, assediate dalla pandemia e dalla rivolta, è stata accolta in extremis dal Brasile, cioè da Bolsonaro, nel malumore di giocatori e popolo brasiliano, che l’ha chiamato “campionato della morte” e ha inalberato slogan inauditi: “Vaccini, non gol”. In Brasile è stato superato il mezzo milione di morti di Covid-19. Intanto anche la partecipazione di Australia e Qatar, vincitrici dei rispettivi tornei continentali, era ...

