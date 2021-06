La Copa America 2021 live e on demand su Eleven Sports (Di martedì 29 giugno 2021) Conclusi i gironi che hanno visto l’eliminazione di Venezuela e Bolivia, da venerdì 2 luglio scatterà la fase ad eliminazione diretta della Copa America 2021 in cui non si potrà più sbagliare. Brasile e Argentina hanno vinto i rispettivi gruppi, con un percorso quasi netto (tre vittorie ed un pareggio per entrambe). Hanno brillato anche L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 giugno 2021) Conclusi i gironi che hanno visto l’eliminazione di Venezuela e Bolivia, da venerdì 2 luglio scatterà la fase ad eliminazione diretta dellain cui non si potrà più sbagliare. Brasile e Argentina hanno vinto i rispettivi gruppi, con un percorso quasi netto (tre vittorie ed un pareggio per entrambe). Hanno brillato anche L'articolo

Advertising

Inter : ?? | #CopaAmerica Lautaro in gol nella vittoria dell'Argentina ?? - juventusfc : #EURO2020 e #CopaAmerica ???? I risultati dei bianconeri ??? - RoyNemer : Lionel Messi scores twice in 4-1 Argentina win vs. Bolivia at Copa America. - Rioooo23 : RT @FaktaSepakbola: Lionel Messi di Copa America 2021 ?????? - DaveSnake_ : RT @Inter: ?? | #CopaAmerica Lautaro in gol nella vittoria dell'Argentina ?? -