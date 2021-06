La caduta di Macallè

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 giugno 2021) In modo perlopiù incruento, quanto rapido, le forze federali etiopiche si sono ritirate da buona parte della regione del Tigrai, mentre le unità dell’esercito del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigrai (TPLF) sono entrare acclamate dalla popolazione nella capitalee in numerose altre città dell’est e del sud della regione. Dopo mesi di rassicuranti comunicati circa l’andamento del conflitto, le forze federali hanno dovuto constatare l’impossibilità di continuare lo sforzo militare contro le forze ribelli del TPLF, sostenendo ripetute sconfitte militari che ne hanno gravemente compromesso la capacità e la credibilità. Gli scenari che si aprono all’indomani ...