Kulusevski: “Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo? Hanno personalità diverse” (Di martedì 29 giugno 2021) Dejan Kulusevski, impegnato oggi agli Europei in Svezia-Ucraina, ha fatto un confronto tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo Leggi su pianetamilan (Di martedì 29 giugno 2021) Dejan, impegnato oggi agli Europei in Svezia-Ucraina, ha fatto un confronto tra Zlatan

Advertising

PianetaMilan : #Kulusevski: '@Ibra_official e @Cristiano? Hanno personalità diverse' - #ACMilan #Milan - sportli26181512 : Kulusevski su Ibra: 'E' una leggenda e ha fatto tanto per la Svezia e per il calcio': Intervenuto ai microfoni di '… - milansette : Kulusevski su Ibrahimovic e Ronaldo: 'Hanno due personalità diverse, ma hanno alcune cose in comune' #acmilan… - sportli26181512 : Kulusevski su Ibrahimovic e Ronaldo: 'Hanno due personalità diverse, ma hanno alcune cose in comune': Intervenuto a… - infoitsport : KULUSEVSKI: 'Ronaldo e Ibrahimovic? Sono due leader, ma hanno personalità completamente diverse' -