Kim Kardashian in Italia | la foto a Roma di fronte al Colosseo

(Di martedì 29 giugno 2021) Kimè sbarcata ine su Instagram posa per unadial. L’imprenditrice e star dei reality è arrivata nella Capitale, raccontando sui social cene a base di carbonara e visite ai monumenti. Kim, che ha da poco divorziato da Kanye West, non ha svelato i motivi della sua visita in, anche se è stata immortalata in compagnia di Chris Appleton e Mario Dedivanovic. L’hair stylist e il make up artist lavorano da anni accanto alla, dunque il viaggio apotrebbe essere legato a impegni lavorativi. Shorts in ...

Le vacanze romane di: su Instagram le foto da turista d'arte al Colosseo L'imprenditrice e influencer ha condiviso alcuni scatti del suo viaggio in Italia. Con lei solo alcuni membri del suo staff di ...A spasso per le vie di Roma, con tanto di selfie al Colosseo.è in Italia. Una foto postata sui social dal suo hair stylist Chris Appleton ha fatto in poche ore il giro del mondo. 'Squadra riunita a Roma' ha scritto nel post che lo ritrae insieme ...La nuova vita di Kim Kardashian ricomincia dall’Italia. Archiviata la separazione da Kanye West e i rumors un un presunto flirt dell’ormai ex marito con la top Irina Shayk, l’imprenditrice e influence ...Top secret il motivo del viaggio in Italia: si ipotizzano nuove puntate del reality di famiglia o la campagna pubblicitaria per un importante brand di moda ...