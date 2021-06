Kessié salta il raduno pre-stagionale del Milan: giocherà le Olimpiadi di Tokyo con la Costa d'Avorio (Di martedì 29 giugno 2021) L'ivoriano giocherà le Olimpiadi con la sua Costa d'Avorio e pertanto salterà il raduno pre-campionato dei rossoneri. Leggi su 90min (Di martedì 29 giugno 2021) L'ivorianolecon la suad'e pertanto salterà ilpre-campionato dei rossoneri.

sctmcg21 : @niccobiancalani @Zoroback_023 @NandoPiscopo1 Comunque per me se non scende salta anche Kessie. Gli raddoppiano lo… - milansette : Gazzetta - Kessie salta la preparazione, ma dal Milan si dicono tranquilli #acmilan #rossoneri - niccobiancalani : @NandoPiscopo1 @Zoroback_023 Qua salta tutto con kessie ve lo dico…???????? - notizie_milan : Kessie alle Olimpiadi, salta la preparazione: Milan sereno - sportli26181512 : Gazzetta - Kessie salta la preparazione, ma dal Milan si dicono tranquilli: Franck Kessie salterà la preparazione c… -

Ultime Notizie dalla rete : Kessié salta Milan, grana Kessie: va alle Olimpiadi con la Costa d'Avorio, salta la preparazione e torna ad agosto. Le date 2 Non ci sarà al raduno del Milan, fissato all'8 lugli o. E neanche 15 giorni dopo. Neanche 20. Franck Kessie , centrocampista rossonero, punto di forza della squadra di Stefano Pioli , che ha chiuso ...

