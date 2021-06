Kate Middleton, che non sarà all’inaugurazione della statua di Diana «perché non ha bisogno di essere trascinata nel dramma dei Sussex» (Di martedì 29 giugno 2021) A due giorni dall’inaugurazione della statua di Lady Diana, un omaggio in occasione di quello che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno, il programma dettagliato dell’evento è ancora tenuto top secret da Kensington Palace, ma tra le poche certezze sembrerebbe ormai certa l’assenza di Kate Middleton, che in un primo momento era stata data tra gli ospiti, per la gioia dei royal watchers che speravano di rivedere i duchi di Cambridge e il principe Harry di nuovo affiatati e felici, come una volta. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 giugno 2021) A due giorni dall’inaugurazione della statua di Lady Diana, un omaggio in occasione di quello che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno, il programma dettagliato dell’evento è ancora tenuto top secret da Kensington Palace, ma tra le poche certezze sembrerebbe ormai certa l’assenza di Kate Middleton, che in un primo momento era stata data tra gli ospiti, per la gioia dei royal watchers che speravano di rivedere i duchi di Cambridge e il principe Harry di nuovo affiatati e felici, come una volta.

