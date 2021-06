Karate | Olimpiadi Tokyo 2021 | tutti i qualificati dell’Italia Solo la Turchia ha fatto meglio

Leggi su oasport

(Di martedì 29 giugno 2021) Tuchia batte Italia 7-5. No, non è un punteggio tennistico e nemmeno il risultato della sfida degli Europei di calcio alla quale abbiamo assistito due settimane fa (fortunatamente in quel caso ha vinto la squadra del CT Roberto Mancini per 3-0) ma il computo totale degli atleti che saranno schierati da queste due Nazioni ai Giochi Olimpici dinel. La disciplina che sbarca per la prima volta sotto i Cinque Cerchi, proprio in Giappone, vedrà ai nastri di partenza le squadre più rappresentative con un vero e proprio parterre de roi. Senza contare i padroni di casa nipponici, che potranno schierare un atleta per ogni ...