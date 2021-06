Kane: «Spero di fare il mio primo gol all’Europeo contro la Germania» (Di martedì 29 giugno 2021) Harry Kane ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inghilterra-Germania: le sue parole Harry Kane ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inghilterra-Germania. «C’è tantissimo entusiasmo, abbiamo visto tante partite prima della gara. Non vediamo l’ora di scendere in campo, siamo pronti, è tempo di concentrarci. Dobbiamo essere perfetti sotto tutti i punti di vista, da quello offensivo e difensivo. Sarà una battaglia, è una partita a eliminazione ed entrambe le squadre vogliono vincere. Dobbiamo avere pazienza e sfruttare le opportunità. fare gol sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Harryha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inghilterra-: le sue parole Harryha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inghilterra-. «C’è tantissimo entusiasmo, abbiamo visto tante partite prima della gara. Non vediamo l’ora di scendere in campo, siamo pronti, è tempo di concentrarci. Dobbiamo essere perfetti sotto tutti i punti di vista, da quello offensivo e difensivo. Sarà una battaglia, è una partita a eliminazione ed entrambe le squadre vogliono vincere. Dobbiamo avere pazienza e sfruttare le opportunità.gol sarebbe ...

Europei, Mourinho: 'Spero in finale tra Italia e Inghilterra' Mi piacerebbe che Harry Kane ricevesse il trofeo nelle sue mani da Aleksander Ceferin. Se batte la Germania li vedo a Wembley, in finale".

Europei, Mourinho: “Spero in finale tra Italia e Inghilterra” José Mourinho fa il tifo per l'Italia e per l'Inghilterra ad Euro 2020. Senza il Portogallo nella competizione, uscito agli ottavi dopo la sfida contro il Belgio, lo Special One sostiene le due Nazion ...

