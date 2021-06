Juventus, domani nuovo incontro per Locatelli. C’è già l’accordo? (Di martedì 29 giugno 2021) Locatelli Juventus: domani nuovo incontro. Cifre e offerta dei bianconeri per acquistare il centrocampista dal Sassuolo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani Juve e Sassuolo si incontreranno di nuovo per approfondire il discorso relativo a Manuel Locatelli. Secondo faccia a faccia tra le due società dopo quello svoltosi settimana scorsa. I bianconeri vorrebbero offrire 30 milioni di euro più un giocatore dell’Under 23 (Fagioli, Felix Correia o Dragusin) oppure proporre una formula simile a quella utilizzata per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021). Cifre e offerta dei bianconeri per acquistare il centrocampista dal Sassuolo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata diJuve e Sassuolo si incontreranno diper approfondire il discorso relativo a Manuel. Secondo faccia a faccia tra le due società dopo quello svoltosi settimana scorsa. I bianconeri vorrebbero offrire 30 milioni di euro più un giocatore dell’Under 23 (Fagioli, Felix Correia o Dragusin) oppure proporre una formula simile a quella utilizzata per ...

