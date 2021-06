Just Eat, intesa con i sindacati: a Napoli 200 rider assunti con il nuovo contratto del settore Logistica (Di martedì 29 giugno 2021) “Just Eat, parte di Just Eat Takeaway.com, leader nel mercato della consegna di cibo a domicilio, sta implementando un modello di assunzione per il business del delivery per i ristoranti che non hanno il servizio di delivery proprietario. In questo contesto, la consociata italiana di Just Eat e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti hanno raggiunto un accordo per il primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i rider nel Ccnl del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni che sarà applicato a tutti i rider ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) “Eat, parte diEat Takeaway.com, leader nel mercato della consegna di cibo a domicilio, sta implementando un modello di assunzione per il business del delivery per i ristoranti che non hanno il servizio di delivery proprietario. In questo contesto, la consociata italiana diEat e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti hanno raggiunto un accordo per il primocollettivo aziendale per inquadrare inel Ccnl del, Trasporto, Merci e Spedizioni che sarà applicato a tutti i...

Advertising

Morningstarit : Perché Just Eat Takeaway è così sottovalutato? - Liliwhities : @SpockEva È con Just Eat? - qvelbar : Se rivedo un’altra volta la pubblicità di just eat chiudo Twitter - carlobertoldi : @SimonteCone Lieferando, come hai già detto nel podcast del Post, è il nome tedesco di Just Eat. Così si chiama in… - SanremoAncheNoi : RT @Dischivolanti: Buffon e Cantona testimonial di Just Eat. -