Junior Firpo verso Leeds: Milan beffato (Di martedì 29 giugno 2021) Junior Firpo sembra abbia terminato la sua permanenza a Barcellona. Il terzino sinistro acquistato dal Betis Siviglia nel 2019, per un valore di circa 15 milioni di euro, ha collezionato solamente 41 presenze in due stagioni e fatica a trovare spazio con i blaugrana. Sicuramente la concorrenza di Jordi Alba non aiuta il difensore e secondo quanto riporta “Mundo Deportivo”, Junior Firpo, il terzino del Barcellona, sarebbe ad un passo dal trasferimento al Leeds di Bielsa. Nome caldo anche per Maldini e Massara intenzionati a blindare le fasce, opzione che sembra sfumata. Junior ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021)sembra abbia terminato la sua permanenza a Barcellona. Il terzino sinistro acquistato dal Betis Siviglia nel 2019, per un valore di circa 15 milioni di euro, ha collezionato solamente 41 presenze in due stagioni e fatica a trovare spazio con i blaugrana. Sicuramente la concorrenza di Jordi Alba non aiuta il difensore e secondo quanto riporta “Mundo Deportivo”,, il terzino del Barcellona, sarebbe ad un passo dal trasferimento aldi Bielsa. Nome caldo anche per Maldini e Massara intenzionati a blindare le fasce, opzione che sembra sfumata....

Advertising

DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - zazoomblog : Calciomercato Milan: Sfuma Junior Firpo il suo futuro sarà in Premier League - #Calciomercato #Milan: #Sfuma… - infoitsport : Sport: Barcellona e Leeds ad un passo dall’accordo per Junior Firpo - infoitsport : Milan beffato? Dalla Spagna: Junior Firpo ad un passo dal Leeds di Marcelo Bielsa - infoitsport : Obiettivi, Junior Firpo sempre più vicino all’approdo in Inghilterra -