Jamie Lynn Spears | sorella di Britney | rompe il silenzio | «Sono sempre stata dalla sua parte»

(Di martedì 29 giugno 2021) «Adesso che Britney ha parlato molto chiaramente, posso farlo anch’io». Dopo un silenzio lungo anni, alla fine anche Jamie Lynn è intervenuta sul caso che vede la sorella Britney Spears impegnata in una battaglia legale per sottrarsi al controllo del padre Jamie. Pochi giorni fa la pop star trentanovenne, nell’udienza virtuale sulla «conservatorship», ha raccontato che non ne può più della tutela legale di quel «padre padrone» che dal 2008, anno in cui ebbe ripetuti tracolli mentali, controlla ogni minimo dettaglio della sua vita. Dopo quelle pesanti parole, la sorella minore Jamie, cantante country e attrice di discreto successo, ha scelto di replicare ai fan di Britney che l’accusano di aver taciuto troppo a lungo in merito alla vicenda. E con una serie di storie pubblicate sul Instagram ha preso le distanze dal padre, offrendo pubblico supporto alla sorella.