J-Ax e la moglie: quel dramma che non hanno mai dimenticato (Di martedì 29 giugno 2021) J-Ax e la moglie, dal dolore del loro aborto alla nascita di Nicolas, i due hanno avuto un figlio bellissimo, la sua nascita è stata mostrata su Instagram. J-Ax e la moglie, i due hanno passato dei momenti difficili prima di avere Nicola (Getty Images)Nella canzone “Tutto sua madre”, il rapper italiano ha raccontato la gravidanza di sua moglie Elaina Coker, questo è stato un percorso difficile e travagliato, il quale ha fatto in modo di unirli ancora di più. La nascita del piccolo Nicolas risale a 3 anni fa, prima di avere il loro primogenito c’è stato un momento difficile per la coppia. ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021) J-Ax e la, dal dolore del loro aborto alla nascita di Nicolas, i dueavuto un figlio bellissimo, la sua nascita è stata mostrata su Instagram. J-Ax e la, i duepassato dei momenti difficili prima di avere Nicola (Getty Images)Nella canzone “Tutto sua madre”, il rapper italiano ha raccontato la gravidanza di suaElaina Coker, questo è stato un percorso difficile e travagliato, il quale ha fatto in modo di unirli ancora di più. La nascita del piccolo Nicolas risale a 3 anni fa, prima di avere il loro primogenito c’è stato un momento difficile per la coppia. ...

