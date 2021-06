Italia in Zona Bianca ma Speranza invita alla cautela (Di martedì 29 giugno 2021) Via le mascherine all’esterno: l’Italia è tutta in Zona Bianca e un Italiano su tre al di sopra dei 12 anni è immunizzato e in totale le dosi somministrate superano i 50 milioni. Sileri, intervistato a Radio24, avverte: “Una modifica per ora non serve ma va messa in cantiere. Attendiamo i dati delle prossime settimane e poi decideremo”. Una previsione giustificata dalla sempre crescente avanzata della variante delta del virus: nel nostro Paese è presente in 17 regioni su 20. Speranza, poi, invita a insistere con la campagna vaccinale: “Oggi è un giorno bello perché ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 giugno 2021) Via le mascherine all’esterno: l’è tutta ine unno su tre al di sopra dei 12 anni è immunizzato e in totale le dosi somministrate superano i 50 milioni. Sileri, intervistato a Radio24, avverte: “Una modifica per ora non serve ma va messa in cantiere. Attendiamo i dati delle prossime settimane e poi decideremo”. Una previsione giustificata dsempre crescente avanzata della variante delta del virus: nel nostro Paese è presente in 17 regioni su 20., poi,a insistere con la campagna vaccinale: “Oggi è un giorno bello perché ...

