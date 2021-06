Italia-Giappone oggi, World League pallanuoto 2021: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 29 giugno 2021) oggi, martedì 29 giugno, inizierà a Tbilisi (Georgia) la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final della World League 2021 di pallanuoto maschile, che terminerà giovedì 1 luglio: l’Italia, dopo aver vinto il Girone A a punteggio pieno, nei quarti di finale sarà opposta al Giappone, ultimo nel Girone B, alle ore 16.15 Italiane. La gara tra Italia e Giappone sarà trasmessa in diretta streaming su Eurovision Sport TV, mentre la diretta live testuale integrale del match ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021), martedì 29 giugno, inizierà a Tbilisi (Georgia) la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final delladimaschile, che terminerà giovedì 1 luglio: l’, dopo aver vinto il Girone A a punteggio pieno, nei quarti di finale sarà opposta al, ultimo nel Girone B, alle ore 16.15ne. La gara trasarà trasmessa in direttasu Eurovision Sport TV, mentre la diretta live testuale integrale del match ...

