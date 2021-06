Italia, che impresa contro l’Olanda agli Europei – 29 giugno 2000 – VIDEO (Di martedì 29 giugno 2021) Il 29 giugno 2000, durante gli Europei, l’Italia centra in semifinale contro i padroni di casa dell’Olanda un’impresa rimasta scolpita nella storia Una partita destinata a rimanere scolpita nella memoria dei tifosi e nell’immaginario collettivo. Quella con cui l’Italia, agli Europei del 2000, ha superato i padroni di casa dell’Olanda in semifinale. Staccando così il pass per il poi amaro epilogo conto la Francia nell’ultimo atto. Una sfida in cui gli azzurri restano in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Il 29, durante gli, l’centra in semifinalei padroni di casa delun’rimasta scolpita nella storia Una partita destinata a rimanere scolpita nella memoria dei tifosi e nell’immaginario collettivo. Quella con cui l’del, ha superato i padroni di casa delin semifinale. Staccando così il pass per il poi amaro epilogo conto la Francia nell’ultimo atto. Una sfida in cui gli azzurri restano in ...

Advertising

Adnkronos : Italia si inginocchia, La Russa: “E se Belgio fa capriole, copiamo?”. - matteosalvinimi : Ringrazio l’amico @Antonio_Tajani e con lui il presidente @berlusconi e tutta @forza_italia per il sostegno ai 6 re… - ZZiliani : Quindi se un giorno troveremo una nazionale che si mette carponi per chiedere il ripristino dell'Apartheid, 'per so… - Andrea_Manci : RT @petergomezblog: Sospeso il cashback dal 30 giugno. La Decisione a sorpresa di Draghi fa felice Fratelli d’Italia che ne chiese lo stop.… - diddyjeremy : RT @marcosalvati: L'Italia ha deciso che in occasione della prossima partita contro il Belgio, si inginocchierà. Chiellini: stavolta lo fa… -