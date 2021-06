Iscrizioni Serie C, trema la Casertana. Il Catania ce la fa (Di martedì 29 giugno 2021) Le domande per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C sono state presentate, adesso tocca alla Figc che dovrà esaminare il tutto e dare una risposta entro l’8 luglio, poi spazio ai ricorsi e decisione definitiva entro il 15 luglio. a Gazzetta dello Sport ha analizzato le varie situazioni, partendo da quella spinosa del Catania, che ha consegnato documentazione e soldi per l’iscrizione grazie al sostengo della città e l’aiuto di imprenditori e una società maltese che hanno contribuito sensibilmente a toccare quota 800 mila, la cifra che mancava. La situazione più complicata è invece quella della Casertana, alle prese fino ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Le domande per l’iscrizione al prossimo campionato diC sono state presentate, adesso tocca alla Figc che dovrà esaminare il tutto e dare una risposta entro l’8 luglio, poi spazio ai ricorsi e decisione definitiva entro il 15 luglio. a Gazzetta dello Sport ha analizzato le varie situazioni, partendo da quella spinosa del, che ha consegnato documentazione e soldi per l’iscrizione grazie al sostengo della città e l’aiuto di imprenditori e una società maltese che hanno contribuito sensibilmente a toccare quota 800 mila, la cifra che mancava. La situazione più complicata è invece quella della, alle prese fino ...

