Investito in bici da un furgone | 20enne in gravi condizioni

Un ragazzino di 20 anni è in gravi condizioni in seguito a un incidente avvenuto nella serata di martedì a Zingonia, proprio nei pressi del centro sportivo dell'Atalanta. Il 20enne, di origine straniera, mentre intorno alle 10 transitava in bici lungo corso Europa è stato travolto da un furgone. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica. Sul posto ambulanza, automedica e una pattuglia di Sorveglianza italiana. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

È stato trasportato in codice rosso in ospedale il 20enne investito in tarda serata in corso Europa a Verdellino nei pressi del campo di allenamento dell'Atalanta a Zingonia. Il ragazzo era in sella a una bici.