Intesa Liguria-Piemonte per le vaccinazioni ai turisti | si parte dal 1 luglio Al via oggi le prenotazioni Toti | “Così impieghiamo gli slot vaccinali liberi”

Il Secolo XIX

Chi risiede in Lombardia , Piemonte ee deciderà di trascorrere le ferie in una di queste regioni potrà ricevere il vaccino anti ... L'sarà ratificata nelle prossime ore, intanto è stato ......finanziaria gestita conSanpaolo, partner finanziari. Le regioni servite sin dal lancio del servizio sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Lazio,, Lombardia, ...GENOVA - Scatta dal 1° luglio la reciprocità vaccinale in ambito turistico fra Piemonte e Liguria. Lo hanno annunciato congiuntamente in videoconferenza i presidenti delle due Regioni, Alberto Cirio e ...Il governatore del Piemonte: “Portiamo il vaccino alle persone. In questa fase saranno di più i piemontesi che trascorreranno le vacanze estive in Liguria rispetto ai liguri che verranno in Piemonte m ...