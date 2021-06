Intesa Liguria-Piemonte per le vaccinazioni ai turisti, si parte dal 1 luglio. Al via oggi le prenotazioni. Toti: “Così impieghiamo gli slot vaccinali liberi” (Di martedì 29 giugno 2021) Il governatore del Piemonte: “In questa fase saranno di più i Piemontesi che trascorreranno le vacanze estive in Liguria rispetto ai liguri che verranno in Piemonte ma siamo pronti ad accogliere e vaccinare i liguri che verranno a trovarci”. Possibile Intesa con la Lombardia, Fontana: “Sono in corso valutazioni” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 29 giugno 2021) Il governatore del: “In questa fase saranno di più isi che trascorreranno le vacanze estive inrispetto ai liguri che verranno inma siamo pronti ad accogliere e vaccinare i liguri che verranno a trovarci”. Possibilecon la Lombardia, Fontana: “Sono in corso valutazioni”

Cgil_Liguria : RT @cgilnazionale: #Licenziamenti. Intesa raggiunta. #MaurizioLandini: un risultato importante frutto della mobilitazione di sabato. Uniti… - tg2rai : Operativa dal primo luglio l'intesa tra Piemonte e Liguria per la seconda dose in vacanza. Entro ottobre possibile… - blogLinkes : Vaccini in vacanza, operativa l'intesa tra Piemonte e Liguria - NewsElezioni : Vaccini tra Piemonte e Liguria dall'1/7 Sarà operativa dal 1° luglio la reciprocità vaccinale tra Piemonte e Liguri… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Intesa tra #Lombardia, #Liguria e #Piemonte per il richiamo del #vaccino fuori dalla propria regione: il #Nord segue l… -