Intesa Liguria-Piemonte per le vaccinazioni ai turisti | al via oggi le prenotazioni Toti | “Così impieghiamo gli slot vaccinali liberi”

Advertising

PierluigiVinai : RT @AnciLiguria: Un protocollo d’intesa della durata di tre anni “per la promozione del benessere psicologico dei cittadini” è stato sottos… - AnciLiguria : Un protocollo d’intesa della durata di tre anni “per la promozione del benessere psicologico dei cittadini” è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Liguria

Il Secolo XIX

Chi risiede in Lombardia , Piemonte ee deciderà di trascorrere le ferie in una di queste regioni potrà ricevere il vaccino anti ... L'sarà ratificata nelle prossime ore, intanto è stato ......finanziaria gestita conSanpaolo, partner finanziari. Le regioni servite sin dal lancio del servizio sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Lazio,, Lombardia, ...Seconda dose in vacanza, l'accordo tra i governatori Toti, Fontana e Cirio. Bisogna comunicare la data della prima dose e il farmaco ricevuto ...Nei pentastellati prevale la confusione per la lotta al vertice del M5S. Battelli: «Beppe imprescindibile». Valente: «Serve un rinnovamento» ...