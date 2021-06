Intervista esclusiva a Moka – Monica Docci (Di martedì 29 giugno 2021) classe 71 Tra Radio, Cinema, e TV, insomma un Artista completa. D: Chi è Monica Docci? R: Monica Docci è Moka una cantante un po’ pazza che ama insegnare ai suoi allievi, e ama la musica come la sua vita. D: Com’è nata la passione per la musica? R: Fin da piccola. Cantavo già a 4 anni e da allora non ho più smesso. Ho cantato anche durante la mia Comunione è penso di non essermi più fermata. D: Abbiamo visto che hai creato la sigla per il programma Tutto Esaurito di Radio 105, raccontaci questa esperienza. R: Si io amo Radio 105, pensa a quando mi hanno proposto la Sigla di “Tutto esaurito” di Marco ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 29 giugno 2021) classe 71 Tra Radio, Cinema, e TV, insomma un Artista completa. D: Chi è? R:una cantante un po’ pazza che ama insegnare ai suoi allievi, e ama la musica come la sua vita. D: Com’è nata la passione per la musica? R: Fin da piccola. Cantavo già a 4 anni e da allora non ho più smesso. Ho cantato anche durante la mia Comunione è penso di non essermi più fermata. D: Abbiamo visto che hai creato la sigla per il programma Tutto Esaurito di Radio 105, raccontaci questa esperienza. R: Si io amo Radio 105, pensa a quando mi hanno proposto la Sigla di “Tutto esaurito” di Marco ...

