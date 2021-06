Inter - Oriali al bivio: avanti insieme o addio. Incontro a fine Europei, nel futuro c'è Ferri? (Di martedì 29 giugno 2021) La concentrazione è tutta sull'Europeo, poi con l'Inter si vedrà perché il futuro di Gabriele Oriali resta ancora da valutare. L'attuale first team technical manager, infatti, si incontrerà con la ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 giugno 2021) La concentrazione è tutta sull'Europeo, poi con l'si vedrà perché ildi Gabrieleresta ancora da valutare. L'attuale first team technical manager, infatti, si incontrerà con la ...

Advertising

giovannibrenteg : @Cobretti_80 @Specialcla @BBilanShit La verità è che Oriali è tornato all’Inter quando è arrivato Conte e se ne è a… - Vitomasel : RT @fralittera: ?? @IlMusmy: 'L'Inter saluta Oriali. Al suo posto arriva Ferri' - FraInter86 : Oriali è uno che rimarrà sempre nella storia dell' Inter come giocatore è come dirigente, però se fai una intervist… - Dennisferrari04 : @AlfredoPedulla Notizie su Oriali-Inter? - chi_dedo : @_enz29 se dici che 'Oriali era uomo di Conte' NON CAPISCI UN EMERITO CAZZO DELL'INTER !!!! -