Inter, occhi su Onana per il dopo Handanovic (Di martedì 29 giugno 2021) Milano, 29 giugno 2021 " Comincia a farsi movimentato il mercato dell'Inter . Da un lato c'è stata l'ufficialità di Hakan Calhanoglu , ma queste sono anche le ore del passaggio a titolo definitivo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter occhi Inter, occhi su Onana per il dopo Handanovic ...ll'Inter è arrivato Alex Cordaz come vice Handanovic, si ragionerà su Radu, ma quella 2021/2022 potrebbe essere l'ultima stagione da titolare per il portiere sloveno. Serve guardare avanti e gli occhi ...

Inter, occhi su Onana per il dopo Handanovic Quotidiano.net Inter, interesse per André Onana. Il portiere dell’Ajax, squalificato per doping, riprenderà gli allenamenti a settembre Mesi fa, André Onana, portiere dell’Ajax, era finito sotto i riflettori per una incresciosa vicenda: positività al doping e conseguente squalifica. Il camerunese ora è stato contattato dall’Inter. Lo ...

