Inter | Marotta | “Ancora da lavorare per la cessione di Hakimi”

(Di martedì 29 giugno 2021) All’uscita dalla sede dell’, l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppeha detto ai cronisti presenti “C’èda”, come raccolto da Tuttomercatoweb, in relazione alla possibiledi Achraf. Come è ormai noto, l’esterno nordafricano è pronto a trasferirsi al Psg, ma non sembrafatta per perfezionare lache andrebbe a portare ossigeno alle casse del club di Suning. SportFace.

Calciomercato, i nerazzurri chiedono informazioni per un possibile acquisto a zero: contatti avviati L'prova a stringere i tempi per altri acquisti dopo Calhanoglu. Nerazzurri che si preparano a salutare Hakimi e hanno già un nome come suo sostituto. Come raccontato da Calciomercato.it, prende ...CALCIOMERCATONEWS, IL PUNTO SUI RINNOVI IN STALLO Ma non è solo per Kolarov che l'di ... Altri nomi pure sono sulla lista del giorno pere Ausilio. In primis la delicatissima ...Alejandro Camaño, procuratore dell’argentino e di Hakimi, è stato nel pomeriggio nella sede della nerazzurra, una visita questa che potrebbe presto portare a nuovi aggiornamenti sul futuro dell’argent ...Andrè Onana potrebbe essere il successore di Samir Handanovic. Il giocatore dell'Ajax sarebbe un obiettivo dei nerazzurri, che avrebbero chiesto informazioni riguardo a un suo possibile trasferimento.