Inter, amichevole di lusso: l’8 agosto i nerazzurri sfideranno l’Atletico Madrid (Di martedì 29 giugno 2021) Nella preparazione pre-campionato dell’Inter ci sarà spazio anche per un amichevole di lusso. Il club nerazzurro, campione d’Italia, affronterà i campioni di Spagna dell’Atletico Madrid in un’amichevole che andrà in... Leggi su mediagol (Di martedì 29 giugno 2021) Nella preparazione pre-campionato dell’ci sarà spazio anche per undi. Il club nerazzurro, campione d’Italia, affronterà i campioni di Spagna delin un’che andrà in...

Advertising

InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, amichevole di lusso: l’8 agosto in Israele contro l’Atletico di Simeone - GoalItalia : L'8 agosto amichevole tra Inter e Atletico Madrid: si giocherà in Israele ???????? - fcin1908it : Inter, amichevole di lusso: l’8 agosto in Israele contro l’Atletico di Simeone - tonyoli8 : Nessuna amichevole in uno Stato illegale che pratica #genocidio e #apartheid. #Inter boycott Israel! @inter… - paola_valori : @rubio_chef @Inter @RomeluLukaku9 'Amichevole di lusso' sulla pelle dei palestinesi. -