Inghilterra-Germania, le pagelle: Sterling il migliore, merita 7,5. Gosens delude, 5,5 (Di martedì 29 giugno 2021) Fra gli inglesi Pickford è decisivo, fra i tedeschi il migliore è Havertz: il futuro sarà da costruire attorno a lui Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021) Fra gli inglesi Pickford è decisivo, fra i tedeschi ilè Havertz: il futuro sarà da costruire attorno a lui Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Rinaldi_euro : Riflessione: come mai ieri a Francia-Svizzera tutti tifavano Svizzera e oggi a Inghilterra-Germania tutti tifavano… - capuanogio : La #Germania dichiara guerra all'#Inghilterra. Il ministro dell'Interno Seehofer ha invitato a limitare gli ingress… - SkySport : ?? IL SOSIA DI KLOPP IN MEZZO AI TIFOSI INGLESI ?? Inghilterra e Germania si sfidano a Wembley LIVE ?… - Diego31883 : RT @SkySport: ?? L'INGHILTERRA IMPAZZISCE DI GIOIA ? Battuta la Germania agli ottavi: esultanza senza freni ? ?? Inghilterra-Germania 2-0 ?? G… - Federica_Scar13 : RT @radio_zek: Harry Kane come Manuel Neuer: entrambi i capitani della sfida degli ottavi tra Inghilterra e Germania indossano la fascia ar… -