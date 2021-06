Inghilterra-Germania, entrambe le squadre si inginocchiano contro il razzismo (Di martedì 29 giugno 2021) Applausi di Wembley e qualche fischio coperto però dagli altri tifosi poco prima del fischio d’inizio di Makkelie per Inghilterra-Germania. Le due squadre, infatti, si sono inginocchiate entrambe per il movimento Black Lives Matter che sta tanto facendo discutere in Italia per il mancato inginocchiamento degli azzurri. Tedeschi e inglesi hanno invece senza indugi dimostrato solidarietà con questo semplice gesto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Applausi di Wembley e qualche fischio coperto però dagli altri tifosi poco prima del fischio d’inizio di Makkelie per. Le due, infatti, si sono inginocchiateper il movimento Black Lives Matter che sta tanto facendo discutere in Italia per il mancato inginocchiamento degli azzurri. Tedeschi e inglesi hanno invece senza indugi dimostrato solidarietà con questo semplice gesto. SportFace.

