Infortunio per Larissa Iapichino, addio alle Olimpiadi per la figlia di Fiona May: «Sono amareggiata ma l’appuntamento è solo rimandato» (Di martedì 29 giugno 2021) A 20 giorni dall’inizio dei Giochi olimpici, arriva una brutta tegola per la squadra azzurra. La saltatrice in lungo, Larissa Iapichino, non volerà a Tokyo. L’atleta, figlia di Fiona May e attualmente allenata dal padre, Gianni Iapichino, si è infortunata durante i campionati italiani assoluti a Rovereto. La giovane ha avuto un incidente al quinto salto chiudendo in sabbia. Dagli accertamenti è risultata una distrazione del legamento deltoideo del piede di stacco e, a detta degli specialisti, il periodo di guarigione e recupero non le consentirà la partecipazione alle ... Leggi su open.online (Di martedì 29 giugno 2021) A 20 giorni dall’inizio dei Giochi olimpici, arriva una brutta tegola per la squadra azzurra. La saltatrice in lungo,, non volerà a Tokyo. L’atleta,diMay e attualmentenata dal padre, Gianni, si è infortunata durante i campionati italiani assoluti a Rovereto. La giovane ha avuto un incidente al quinto salto chiudendo in sabbia. Dagli accertamenti è risultata una distrazione del legamento deltoideo del piede di stacco e, a detta degli specialisti, il periodo di guarigione e recupero non le consentirà la partecipazione...

