Infedeltà coniugale | quali sono le conseguenze giuridiche?

(Di martedì 29 giugno 2021) Negli ultimi anni, nel nostro Paese, le richieste di separazione e divorzioaumentate in maniera esponenziale. Il motivo? Neanche a dirlo:. Già, sembra proprio che alla base della fine di un matrimonio ci sia sempre un tradimento. Al di là dellesentimentali che questo provoca, vi siete mai chieste a livello giuridico cosa comporta essere infedeli? Forse è il caso di porsela questa domanda, soprattutto se guardiamo i numeri dei divorzi in Italia nel 2020. Dopo l’emergenza sanitaria, e la conseguente convivenza forzata per molte coppie, le richieste di separazione...

GuidoDefilippi : @Labuena0nda @VujaBoskov La chiesa è teoricamente anche contro pedofila e infedeltà coniugale, contro i soprusi ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Infedeltà coniugale

DiLei

Non senza reiterare le scuse alla propria famiglia per l'e ai connazionali tutti per aver 'violato le linee guida sul distanziamento' anti - Covid , concedendosi il 6 maggio ...... ha scritto il ministro dimissionario nella lettera con cui rimette l'incarico a Boris Johnson, ribadendo anche le scuse alla propria famiglia per l'e ai connazionali per aver '...