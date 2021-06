"Ineccepibile, ma lo hai voluto tu". Maglie, il dettaglio sfuggito a Grillo su Conte "incapace" | Guarda (Di martedì 29 giugno 2021) Il post con cui Beppe Grillo ha di fatto messo alla porta Giuseppe Conte ha creato parecchio caos, dentro e fuori dal Movimento 5 Stelle. A commentare le parole del garante è stata anche Maria Giovanna Maglie, che su Twitter ha scritto: "Caro Grillo, la descrizione di Giuseppi è Ineccepibile, ma a quel posto quando già era dimostrato che non era capace e faceva giochetti di basso livello, quando era chiaro che si era montato la testa, ce lo hai messo e tenuto tu. Così, per non dimenticare". Un pensiero, quello della giornalista, condiviso soprattutto dai renziani. Lo stesso leader di Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Il post con cui Beppeha di fatto messo alla porta Giuseppeha creato parecchio caos, dentro e fuori dal Movimento 5 Stelle. A commentare le parole del garante è stata anche Maria Giovanna, che su Twitter ha scritto: "Caro, la descrizione di Giuseppi è, ma a quel posto quando già era dimostrato che non era capace e faceva giochetti di basso livello, quando era chiaro che si era montato la testa, ce lo hai messo e tenuto tu. Così, per non dimenticare". Un pensiero, quello della giornalista, condiviso soprattutto dai renziani. Lo stesso leader di Italia ...

