Industria calzaturiera | nel primo trimestre export in ripresa In Campania ore di Cig aumentate del 53% rispetto al 2019

(Di martedì 29 giugno 2021) Timidi segnali di rinascita nel2021 per l’grazie all’(+0,3% in quantità e +3% a valore) ma i livelli pre-covid restano lontani. Secondo gli ultimi dati elaborati dal Centro Studi di ConfModa per Assocalzaturifici, dopo le flessioni senza precedenti registrate nel 2020, con una perdita di circa 1/4 del fatturato e della produzione nazionale, il graduale miglioramento nella situazione epidemiologica, con il conseguente allentamento, in Italia e in diversi Paesi, delle misure restrittive adottate per arginare i contagi, ha favorito in ...