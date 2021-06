Inclusione degli alunni con disabilità: socializzazione, formazione obbligatoria insegnanti, assunzioni (Di martedì 29 giugno 2021) In questi giorni si sono conclusi o stanno per concludersi gli esami della scuola secondaria di primo e secondo grado, protagonisti attivi anche gli studenti con disabilità che hanno dovuto affrontare questa prova. Ricordiamo che in entrambi gradi gli studenti, hanno dovuto sostenere una prova orale in base a quanto previsto dalle ordinanze ministeriali del 3 marzo 2021, nn. 52 e 53 concernenti gli esami di stato del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 giugno 2021) In questi giorni si sono conclusi o stanno per concludersi gli esami della scuola secondaria di primo e secondo grado, protagonisti attivi anche gli studenti conche hanno dovuto affrontare questa prova. Ricordiamo che in entrambi gradi gli studenti, hanno dovuto sostenere una prova orale in base a quanto previsto dalle ordinanze ministeriali del 3 marzo 2021, nn. 52 e 53 concernenti gli esami di stato del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Inclusione degli alunni con disabilità: socializzazione, formazione obbligatoria insegnanti, assunzioni - ProDocente : Inclusione degli alunni con disabilità: socializzazione, formazione obbligatoria insegnanti, assunzioni - nelpaeseit : Su @nelpaeseit le prove degli studenti del Master Sociocom in comunicazione sociale di Roma Tor Vergata: qui l'arti… - solInvi14086706 : La mia disponibilità ad includere gli altri è direttamente proporzionale alla disponibilità degli altri a rispettar… - purple_lady18 : @orionlu_ - Il che non ha neanche tanta logica perché poi 'ste ship a mio parere esistono più come kink che come te… -