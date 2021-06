Inaugurato nuovo ponte tra Botswana e Zambia (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu – Per capire in che misura la crescita economica africana è rallentata dalla cronica carenza di infrastrutture basta guardare cosa accade al confine tra Sudafrica e Zimbabwe. Tutte le merci che viaggiano tra queste due nazioni passano per il ponte Alfred di Beitbridge, il quale è così congestionato che i camionisti che lo usano impiegano ore, talvolta addirittura giorni interi, per attraversarlo. Com’è facile immaginare, questa situazione crea problemi enormi. Rallentando in specie lo sviluppo degli stati dell’Africa meridionale. Per tale motivo i leader delle due nazioni hanno accolto molto positivamente l’inaugurazione di un nuovo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu – Per capire in che misura la crescita economica africana è rallentata dalla cronica carenza di infrastrutture basta guardare cosa accade al confine tra Sudafrica e Zimbabwe. Tutte le merci che viaggiano tra queste due nazioni passano per ilAlfred di Beitbridge, il quale è così congestionato che i camionisti che lo usano impiegano ore, talvolta addirittura giorni interi, per attraversarlo. Com’è facile immaginare, questa situazione crea problemi enormi. Rallentando in specie lo sviluppo degli stati dell’Africa meridionale. Per tale motivo i leader delle due nazioni hanno accolto molto positivamente l’inaugurazione di un...

