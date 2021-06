In Spagna ok del governo al cambio di genere senza cure ormonali per le persone trans (Di martedì 29 giugno 2021) In Spagna il governo ha dato l’ok alla possibilità, per le persone transessuali, di cambiare il proprio genere a livello legale senza necessità di aver effettuato cure ormonali né di presentare referti medici. La legge ora sarà sottoposta al dibattito e all’eventuale approvazione del Parlamento. La norma garantirà il cosiddetto “diritto all’autodeterminazione” dell’identità di genere, ed è stata promossa in particolare dalla ministra delle Pari Opportunità, Irene Montero, con l’obiettivo di tutelare i diritti delle ... Leggi su open.online (Di martedì 29 giugno 2021) Inilha dato l’ok alla possibilità, per leessuali, di cambiare il proprioa livello legalenecessità di aver effettuatoné di presentare referti medici. La legge ora sarà sottoposta al dibattito e all’eventuale approvazione del Parlamento. La norma garantirà il cosiddetto “diritto all’autodeterminazione” dell’identità di, ed è stata promossa in particolare dalla ministra delle Pari Opportunità, Irene Montero, con l’obiettivo di tutelare i diritti delle ...

