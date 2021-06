In Spagna arriva l'ok alla legge che garantisce il 'diritto all'autodeterminazione' (altro che Italia) (Di martedì 29 giugno 2021) Il governo spagnolo ha approvato in Consiglio dei ministri una proposta di legge che riconosce ai cittadini la possibilità di cambiare il proprio genere a livello legale senza necessità di aver ... Leggi su globalist (Di martedì 29 giugno 2021) Il governo spagnolo ha approvato in Consiglio dei ministri una proposta diche riconosce ai cittadini la possibilità di cambiare il proprio genere a livello legale senza necessità di aver ...

Advertising

nonsochedii : questo arriva in Spagna sul serio HAJAJAHA - globalistIT : - junews24com : Morata in gol, arriva un messaggio inaspettato: dedica dal super campione - FOTO - - ultimenews24 : Francia eliminata agli ottavi di finale di Euro 2020, la Svizzera passa ai rigori e vola ai quarti di finale. Dopo… - MarcoLorux : RT @filippomricci: 10 gol della Spagna in due partite. Ma anche una fragilità emotiva altrettanto notevole. Però sull’orlo di una crisi di… -