In Russia il Covid uccide 652 persone in 24 ore: mai così tante. A Mosca solo i vaccinati accedono a bar e ristoranti (Di martedì 29 giugno 2021) Le vittime del Covid toccano record mai visti dall’inizio della pandemia in Russia, che nelle ultime 24 ore ha registrato 652 decessi. Il giorno prima i morti erano stati 611 e ad oggi il numero complessivo di chi ha perso la vita a causa di Sars-Cov-2 sale a 134.545. Una situazione grave e con un trend in peggioramento nelle ultime settimane, determinato dallo scarso avanzamento della campagna di vaccinazione (a oggi soltanto l’11,7% della popolazione è stato totalmente immunizzato) e dalla diffusione della variante Delta che anche nel Regno Unito e in Israele, paesi che hanno messo in campo per primi insieme agli Stati Uniti campagne di vaccinazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Le vittime deltoccano record mai visti dall’inizio della pandemia in, che nelle ultime 24 ore ha registrato 652 decessi. Il giorno prima i morti erano stati 611 e ad oggi il numero complessivo di chi ha perso la vita a causa di Sars-Cov-2 sale a 134.545. Una situazione grave e con un trend in peggioramento nelle ultime settimane, determinato dallo scarso avanzamento della campagna di vaccinazione (a oggi soltanto l’11,7% della popolazione è stato totalmente immunizzato) e dalla diffusione della variante Delta che anche nel Regno Unito e in Israele, paesi che hanno messo in campo per primi insieme agli Stati Uniti campagne di vaccinazione ...

