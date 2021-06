In Italia è stato inaugurato il primo supermercato di CO2 neutrale (Di martedì 29 giugno 2021) A Moniga del Garda, il 27 maggio 2021 ha aperto un supermercato del Gruppo Aldi a emissioni zero di CO2 Nel basso Garda besciano è stato inaugurato un supermercato pionieristico in tema ambientalista. Il Groppo Aldi ha progettato e realizzato un punto vendita ad emissioni zero di CO2, in linea con le recenti indicazioni europee. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 29 giugno 2021) A Moniga del Garda, il 27 maggio 2021 ha aperto undel Gruppo Aldi a emissioni zero di CO2 Nel basso Garda besciano èunpionieristico in tema ambientalista. Il Groppo Aldi ha progettato e realizzato un punto vendita ad emissioni zero di CO2, in linea con le recenti indicazioni europee. L'articolo proviene da Consumatore.com.

